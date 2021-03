Ber ungdom vaksinerer seg

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16 til 19 år vurderer å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse. Forekomsten av meningokokksykdom har vært svært lav under koronapandemien, men FHI regner likevel med at ungdom har en høyere risiko for å bli smittet sammenlignet med resten av befolkningen.