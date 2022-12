Ber Tesla-ansatte jobbe frivillig etter aksjeras

Tesla-sjef Elon Musk ber selskapets ansatte beholde roen selv om aksjekursen falt nesten 70 prosent i år.

– Ikke vær for bekymret rundt galskapen i aksjemarkedet. Når vi kan vise til fortsatt glimrende innsats, kommer markedet til å anerkjenne det, skriver Musk i en e-post til de ansatte og som Reuters har fått sett.

– Trå til for fullt de neste få dagene, og still frivillig opp for å hjelpe, hvis det er mulig. Det kommer til å utgjøre en reell forskjell.

Han ber de ansatte om å levere flere biler før utgangen av nåværende kvartal etter at Tesla har tilbudt rabatter på bilsalg i USA og Kina.

Tesla-aksjen tok seg opp igjen onsdag etter et fall på 11 prosent dagen før.

(NTB)