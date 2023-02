Ber sivile som er igjen i Bakhmut forlate byen umiddelbart

Fem sivile ble drept i russiske angrep mot byen Bakhmut i Ukraina torsdag. Tre menn og to kvinner i alderen mellom 32 og 66 år, ifølge påtalemyndigheten i Donetsk-regionen, skriver CNN.

Mange boliger ble ødelagt i angrepet.

Visestatsminister Iryna Vereshchuk oppfordrer sivile som er igjen i Bakhmut om å forlate byen umiddelbart.

Vereshchuk skriver på meldingstjenesten Telegram at hun er veldig overrasket over at det fortsatt er rundt 6 000 sivile igjen i byen.

– De som velger å bli Bakhmut setter seg selv og sine i fare. Det skaper ytterligere risiko for militæret og politiet, og hindrer våre forsvars- og sikkerhetsstyrker fra å fungere skikkelig i byen, sier Vereshchuk.