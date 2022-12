Ber retten om å frikjenna tiltalte i Tengs-saka

– Det er ei omfattande sak, men eit stort og komplekst faktum. Kanskje spesielt delar av bevisføringa, seier forsvarer Stian Bråstein.

Han seier tiltalte framleis nektar for drapet, og forsvararane oppmodar retten til å frikjenna tiltalte.

– Tiltalte nektar framleis for ei kvar tilknyting av drapshandlinga, og vi vil be om at retten avseier ein dom om frifinning, seier forsvarar Stian Bråstein.