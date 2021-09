Ber politiet gi fleire opplysningar

Stian Kristensen, som er forsvararen til mannen som er sikta for drapet på Birgitte Tengs, meiner politiet må fortelje meir om kva bevis dei har.

Han seier til TV 2 at det no er så mange spekulasjonar og rykte i media, at han meiner det nærmar seg eit karakterdrap på klienten.

Politiet vil ikkje kommentere overfor TV 2, men skal vere tilgjengelege for pressa onsdag.