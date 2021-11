Ber om at helsepersonell prioriteres

Legeforeningen ber Norge gjøre som Sverige og prioritere helsepersonell for en tredje koronavaksine. De peker på at det er økende koronasmitte i landet. I dag er det personer som går på immundempende medisiner, samt folk over 65, som får tilbud om en tredje dose, eller en oppfriskningsdose.