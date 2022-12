Ber om 1,2 millioner i erstatning

Bistandsadvokat John Kristian Elden vil be om 600.000 kroner i erstatning for hver av foreldrene til Birgitte Tengs, totalt 1,2 millioner kroner, dersom den tiltalte mannen i 50-årene blir dømt.

– Det kan høres høyt ut, men det tilsvarer rundt 2000 kroner i måneden til hver. Og det er en lav sum når man tenker på hva man har mistet, sier Elden.

Han er tydelig på at foreldrene ønsker å få et endelig svar på hva som har skjedd. Heller det enn erstatning.

Elden sier også at foreldrene ikke vil be om erstatning om retten ikke finner den tiltalte skyldig, for å ikke havne i en lignende situasjon som da fetteren ble frikjent i straffesaken, men likevel dømt til å betale erstatning.