Ber deltakere på oljekonferanse droppe sexkjøp

På nettsidene til arrangøren av Offshore Northern Seas (ONS) ber de gjestene som besøker Stavanger om å avstå fra kjøp av sex, skriver E24.

Salg av sex i forbindelse med ONS har vært tema før også, i 2010 ble blant annet ni personer tatt for sexkjøp under oljemessa.

Politiet sier til avisen at de følger med, men at de ikke ser noen økning av antall sexarbeidere i Stavanger under oljemessen.