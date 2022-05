Bensinstasjon ranet med våpen på Bryne

En bensinstasjon i Bryne ble ranet for kontanter ved 2-tiden natt til mandag. Bevæpnet politi jakter på gjerningsmannen.

– Betjeningen kontaktet oss like etter klokken 2 og meldte at en mann med pistol hadde kommet inn og truet med denne. Han fikk med seg et ukjent pengebeløp og stakk fra stedet, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NRK.

Ingen kom fysisk til skade i forbindelse med ranet.

– Den ansatte blir nå ivaretatt av sin arbeidsgiver, forteller Fenne-Jensen.

Det er ikke bekreftet om det var en pistol som den ansatte ble truet med.

– Om det ble brukt en pistol, revolver eller pistollignende gjenstand er det for tidlig å si noe om nå. Det vet vi mer om når vi har fått sett igjennom videoovervåkningen, sier han.

Ved Shell-bensinstasjonen, som ligger nært Bryne sentrum, jobber nå politiet på stedet for åstedsundersøkelse.

– Flere bevæpnede patruljer, inkludert hundepatrulje, blir satt inn i søket etter gjerningsmannen. Vi vil også sjekke overvåkingsvideoer både inne og ute på denne stasjonen, forteller Fenne-Jensen.

Raneren beskrives som en 175–180 centimeter høy mann med normal kroppsbygging. Han hadde blå bukse og genser og en grå eller blå hettejakke.

– Det fremstår som et væpnet og et grovt ran. Spesielt hvis det er brukt pistol, eller en type skytevåpen, sier han.

Politiet prioritert denne saken høyt.

– Vi har mye ressurser i innsats og etterforskningen utover natten og morgentimene vil opprettholdes til vi forhåpentligvis får en mistenkt eller siktet, sier operasjonsleder i politiet Sør-Vest Victor Fenne-Jensen til NRK.