Bensinpris på 20 kroner fleire stadar

På grunn av gårsdagens oljeprisfall kostar ein liter bensin eller diesel no 20 kroner fleire stadar i landet.

Den lågaste diesel- og bensinprisen i landet er no på 19,99, ifølge Drivstoffappen. Fleire bensinstasjonar på Hønefoss tilbyr denne prisen.

På Austlandet ligg prisen på rundt 20 kroner, medan elles i landet ligg den på rundt 23 kroner.

På eitt år har drivstoffprisane auka med rundt 10 kroner per liter, noko som svarar til ein auke på over 60 prosent. Krigen i Ukraina har ført til at drivstoffprisane har skote til vêrs, både i Noreg og internasjonalt.

Oljeprisen fall i går med over 8 dollar etter tal som viser at det blir mindre behov for olje i industrien i USA, Europa og Kina. No er den på 99 dollar fatet.

Oljeprisen var på sitt høgste i mars, med rundt 130 dollar fatet.