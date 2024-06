Benny Gantz trekker seg

Det varlser ministeren selv på en pågående pressekonferanse søndag kveld.

– Å forlate regjeringen er en kompleks og smertefull avgjørelse, sier Gantz på pressekonferansen ifølge Reuters.

Gantz varslet for tre uker siden at han trekker seg dersom ikke regjeringen forplikter seg til en plan for Gaza etter krigen innen 8. juni, altså i går.