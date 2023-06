Bekymret over sikkerhetsnivået i aktivitetsparkene

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) er bekymret over sikkerhetsnivået i aktivitetsparkene i Norge, skriver de i en pressemelding.

Flere feil og mangler ble avdekket da DSB utførte tilsyn med ni trampolineparker og lekeland.

– Det verste eksempelet vi kom over var en over 7 meter høy klatrevegg som ikke var vedlikeholdt, og de hadde heller ikke dokumentasjon på at den var trygg. Det kunne ført til alvorlige fallskader. Manglene her var så alvorlige at store deler av parken ble stengt i flere måneder, sier seksjonssjef Mari Grande Austad i DSB.

Hun sier at feil ble rettet opp etter tilsynet.

– Alle aktivitetsparkene som hadde feil og mangler under tilsyn, har meldt tilbake at de har rette opp disse. Det er bra. Det er viktig at parkene tar sikkerheten på alvor og gir besøkende og ansatte god informasjon og opplæring, sier Austad.