Bekrefter at russisk tankskip ble truffet av sjødrone

Maskinrommet til den russiske oljetankeren SIG ved Kertsjstredet på Krim ble skadet som følge av et sjødroneangrep. Det melder Russlands føderale byrå for sjø- og elvetransport tidlig lørdag.

SIG-tankeren fikk et hull i maskinrommet ved styrbord side, som et resultat av et ukrainsk sjødroneangrep, sier byrået i en uttalelse på Telegram.

Myndighetene hevder ingen ble skadd i angrepet. Redningstjenesten i landet bekreftet natt til lørdag at taubåter ble sendt til oljetankeren for å bistå.

– De skal finne ut om skipet må taues eller ikke. Det ligger for anker nå. Motorrommet ble skadd, men ikke for ille, sa en talsperson for redningstjenesten til det statlige nyhetsbyrået Tass.

Moscow Times identifiserte fartøyet som oljetankeren SIG, som er under amerikanske sanksjoner for å levere flydrivstoff til russiske styrker i Syria som støtter presidenten, Bashar al-Assad, skriver The Guardian.

Det er andre natt på rad at sjødroner blir brukt i området. Ukraina har så langt ikke kommentert hendelsen.