Bekrefter at militærfly styrtet i USA

Det amerikanske forsvaret bekrefter at et militærfly har styrtet nær Glamis sør i California. På Facebook-siden til flybasen MCAS Yuma skriver de at militære og sivile nødetater er på ulykkesstedet. De understreker at det ikke var radioaktivt materiale om bord i flyet.

Flyet skla ha hatt fem personer om bord og styrtet i forbindelse med trening.

Flyet skal ha vært av typen V-22 Osprey – samme flytype som styrtet i Nordland i mars under Nato-øvelsen Cold Response.

Flytypen som kan ta av vertikalt ved å snu rotorene, har vært forbundet med flere alvorlige ulykker.