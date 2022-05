Bekrefter at det er et ekte utkast

Amerikansk høyesterett bekrefter at utkastet til en lovendring som endrer retten til abort i USA er ekte. Det blir understreket at dette er et utkast og ikke en endelig avgjørelse, melder AFP.

Det var den amerikanske nettavisen Politico som publiserte det lekkede utkastet fra Høyesterett.

Flere delstater har allerede gjort det langt vanskeligere for kvinner å få abort.

Nyheten har ført til protester og demonstrasjoner.

USAs president Joe Biden sier velgerne må sørge for å stemme på politikere som ønsker valgfrihet for kvinner, hvis amerikansk høyesterett fjerner retten til abort.

Høyesterett vil også ha en gransking av hvordan dokumentet ble lekket.