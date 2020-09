Bekreftar ikkje innstrammingar

Byrådsleiar i Oslo, Raymond Johansen, seier til NRK at han ikkje kan bekrefte at strengare smitteverntiltak er under vurdering. NTB har meldt at byrådet vurderte å forby samlingar på fleire enn fem personar og stoppe innslepp på utestader klokka 22.