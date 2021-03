Begrenser bruk av omstridt vaksine

Frankrike anbefaler at bare folk over 55 år får koronavaksinen fra AstraZeneca. Årsaken er at alvorlige og sjeldne blodpropptilfellene så langt er avdekket hos yngre. Norge og andre land undersøker om tilfeller av blodpropp kan knyttes til vaksinen.