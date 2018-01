Bedre skole, ikke flere dropouts

På NRK Ytring skriver lektor Tonje Krogdahl at vi må slutte å tro at det er en katastrofe om barn ikke fullfører videregående skole. Hun skriver «la barna heller droppe ut og få seg en jobb, hvis skolen ikke funker for dem.»

Det er dessverre en farlig oppfordring. Ikke bare fordi det frigjør politikere, rektorer og lærere fra vårt ansvar til å skape en skole som er tilpasset hver enkelt elev. Men det strider også mot det vi vet om fremtidens arbeidsliv og samfunnsliv.

Urovekkende trender

I årene fremover blir det en enda tøffere konkurranse om ufaglærte arbeidsplasser. Det er ikke lenger mulig å gå ned til den lokale hjørnesteinsbedriften og banke på døren. Teknologiske endringer bidrar til at kompetansebehovet i arbeidslivet endrer seg raskere enn før. Det er ikke nødvendigvis jobber som forsvinner, men oppgaver.

Det er helt avgjørende at flere velger yrkesfaglig utdanning og at flere fullfører videregående skole.

Vi ser det allerede. For menn mellom 25 og 29 år med kun grunnskoleutdanning har sysselsettingsgraden falt betraktelig de siste ti årene. Samtidig som etterspørselen etter ufaglærte synker, viser SSB at vi vil mangle så mye som 200 000 faglærte innenfor blant annet helse- og bygg- og anleggssektoren.

Å sitte umotivert bakerst i klasserommet foran en PC-skjerm uten å henge med har større kostnader enn tidligere. Det er helt avgjørende at flere velger yrkesfaglig utdanning og at flere fullfører videregående skole.

La oss fikse skolen

For å sikre at flere fullfører, må vi starte tidlig. Kunnskapshull fra de første årene på skolebenken forplanter seg videre i skoleløpet. Derfor innfører Høyre blant annet en plikt for skolene til å gi intensivopplæring til elever i 1. til 4. klasse som blir hengende etter, og vi utdanner flere lærerspesialister.

En A4-teoretisk skolehverdag passer ikke for alle. Norsk skole må fornyes slik at elevene tilegner seg den kunnskapen de trenger for å bli innovative deltakere i et stadig mer kunnskapsintensivt samfunn. De må også i større grad forstå sammenheng mellom teori og praksis.

Målet er at 90 prosent av norske elever skal fullføre videregående skole

Vi er derfor i gang med å endre alle læreplanene i norsk skole. Målet er å redusere tidspresset i skolen og sikre at elevene får mer dybdelæring. I fjor innførte vi koding som et valgfag på ungdomsskolen, og nå starter vi opp forsøk med koding som programfag på videregående. Vi fortsetter yrkesfagsatsingen, og utvikler både bedre yrkesrettede løp for elever som sliter med grunnleggende ferdigheter, og studieløp som gjør det mulig for elever å ta studiespesialiserende og fagbrev samtidig.

Dette er noen bidrag for å skape en skole som gir læring og motivasjon til ulike elever.

Solskinnshistorier

Aftenposten skrev i julen om Maximillian Øystå Lloyd. Han fant mening det øyeblikket han brente skolebøkene sine og fikk jobb i en teknologibedrift. Maxmillian er uten tvil en solskinnshistorie om hvordan noen bedrifter gir folk en sjanse uavhengig av vitnemålet. Og det er helt avgjørende i årene fremover at flere bedrifter tør å satse på folk med hull i CV-en.

Men det er også helt avgjørende at vi gjør mer for å sikre at folk er kvalifisert for morgendagens jobber, og det starter i barnehagen og i skolen.

Vi kan ikke lene oss tilbake i skolepolitikken fordi det finnes noen solskinnshistorier. Man trenger ikke å ha sett mange værmeldinger før man innser at vi ikke alltid kan belage oss på sol i Norge.

Målet er at 90 prosent av norske elever skal fullføre videregående skole. Det målet skal vi nå.

