Beboere evakuert i Kyrkjebø

Det brenner i et hus på Kyrkjebø nord for Bergen og det er fare for spredning til andre bygninger, melder Vest politidistrikt. Huset som brenner kan ikke reddes. Beboere samles på Kyrkjebø skole. Hester er evakuert fra et fjøs like ved brannen.