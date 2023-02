Beboere ble evakuert etter bilbrann

Det begynte å brenne i flere biler i et garasjenalegg i Øygarden kommune søndag kveld. Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg til flere garasjer og en boligblokk, og det ble derfor iverksatt evakuering av beboere. Men brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen.

Klokken 20.55 skrev 110-sentralen på Twitter at de hadde kontroll på brannen og at det ikke var fare for spredning til en boligblokk på stedet.

– Kun biler og carport som er skadd primært, skriver 110-sentralen.