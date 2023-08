BBC: Sykepleier funnet skyldig i drap på sju babyer

Den britiske sykepleieren Lucy Letby er funnet skyldig i drap på sju spedbarn og drapsforsøk på seks andre, melder BBC. Letby jobbet på en barselavdeling nordvest i England. Påtalemyndigheten mener drapene ble begått i 2015 og 2016.

Den 33 år gamle kvinnen har blant annet injisert spedbarna med luft og forgiftet dem med insulin, skriver BBC. Alle barna var under ett år gamle.

Av de syv drepte var fem gutter og to jenter. To av guttene var brødre fra et sett med trillinger.

Letby ble frikjent for to anklager om drapsforsøk, og juryen klarte ikke å bli enige om seks andre anklager om drapsforsøk. Medlemmene satt sammen i 110 timer.

Påtalemyndigheten har 28 dager på seg til å bestemme om den ønsker en ny rettssak om de seks tiltalepunktene som juryen ikke kom til enighet om, skriver BBC. De tiltalepunktene omfatter fire babyer, skriver kanalen. Fristen er 15. september. Saken har gått i Manchester.

Letby har totalt 22 anklager mot seg. Hun nekter straffskyld.

(NTB/BBC)