BBC: Røde Kors si hjelpekolonne slit med å ta seg til Mariupol

Ei Røde Kors-kolonne på veg til Mariupol med humanitær og medisinsk hjelp har problem med å komma seg vidare på grunn av manglande tryggingsgarantiar, skriv NTB.

Fredag føremiddag var kolonnen framleis i byen Zaporizjzja, drygt 20 mil frå Mariupol, melder BBC.

Ukraina har skulda russiske styrker for å sperra vegen for bussar som skal brukast til å evakuere sivile. Russiske styrker blir også skulda for å ha lagt beslag på tolv lastebilar med humanitær hjelp som skulle til område som er omringa av russiske styrker, melder Sky News.