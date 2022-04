BBC: Parlamentsmedlem Neil Parish går av

Neil Parish trekker seg som parlamentsmedlem etter å ha innrømmet at han nylig så pornovideoer under to møter i det britiske parlamentet.

Det melder BBC lørdag.

Til kanalen sier Parish at det første tilfellet skjedde ved en tilfeldighet da han så på traktorer. Den andre gangen var bevisst.

– Det er pinlig for min kone og familie, og det er min største bekymring for øyeblikket. Jeg har en veldig støttende kone, og jeg takker henne for det, sa Parish til BBC fredag.

Parish har vært medlem av det britiske parlamentet siden 2010, som representant for De konservative.