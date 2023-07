BBC-programleder suspendert etter anklager

En programleder i BBC er anklaget for å ha betalt en tenåring for bilder med seksuelt innhold, og er suspendert, skriver kringkasteren på sin nettside.

Direktøren i BBC, Tim Davie, forsikrer om at BBC tar anklagene på høyeste alvor, og at kringkasteren er i kontakt med familien det gjelder.

– BBC tar alle anklager på alvor og vi har på plass robuste interne prosesser for å håndtere slike anklager, skriver kringkasteren.

Det var avisen the Sun som først omtalte saken på fredag. Anklagene går ut på at programlederen har betalt 35.000 britiske pund for konkrete bilder over en periode på tre år, og at dette begynte da tenåringen var 17 år gammel.