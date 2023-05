Båtulykke ved Ålgård - én person til sykehus

Nødetatene er på vei til Limavatnet ved Ålgård i Gjesdal kommune etter melding om en båtulykke fredag kveld. To menn i 20-årene var involvert i ulykken og svømte til land. De ble sjekket av ambulanse på stedet, og en av dem fraktet til sykehuset for en sjekk, melder politiet i Sør-Vest på Twitter.

Det ble tidligere meldt at båten hadde sunket, men det vist seg å ikke stemme. Årsaken til ulykkens skal være at det ble et hull i båten etter sammenstøt med fastlandet, oppdaterer politiet i Sør-Vest natt til lørdag.