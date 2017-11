Kritikk fra foreldra

Foreldrene til Ronny Røbekk (47) fra Sula som druknet i båtulykken ved Tyskholmen i Ålesund i oktober kommer med kritikk av politiet. Det skriver smp.no. (krever innlogging). Foreldrene sier de opplever at politiet har svikta og i etterkant har prøvd å tåkelegge hendelsesforløpet med bortforklaringer. Politimester Ingar Bøen sier han har svart på spørsmål rundt ulykka og holder fast at det ikke har vært grunn for han til å sende saka over til Spesialenheten for politisaker.