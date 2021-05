Båt stakk av etter grunnstøting

En fisketråler endte på grunn i Vadsø havn natt til lørdag. Fartøyet kom seg løs og fulgte ikke politiets pålegg om å returnere til havn. Ifølge politiet var det fare for at tråleren på rundt 55 fot skulle velte siden den hadde rundt 45 graders slagside. Det er to personer om bord i tråleren. Årsaken til at tråleren gikk på grunn, er uviss.