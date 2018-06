Båt kjørte på land

Like over klokken 23.00 fikk Vest politidistrikt melding om at en trebåt hadde kjørt på land på Storholmen i Fusa kommune. Båten drev etter hvert ut på sjøen igjen, og brannmannskap fant en mann og en hund om bord. Mannen blir tatt hånd om av helse.