Båt har gått på skjær - det søkes etter en person

En båt har kjørt på et skjær ved Kristiansand. Politiet melder at de har kontroll på en skadet person og at det pågår et søk etter en person til.

– Vi antar at det er én person som er savna nå, som vi søker etter, sier operasjonsleder Arve Myklebust i Agder politidistrikt til NRK.

Personen som er hentet opp av vannet er våken og bevisst. Båten som forliste har sunket. Politiet vet foreløpig ikke noe om hva slags båt det var eller hvor fort den kjørte.