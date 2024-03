Barth Eide: Fortvilende at FN-ansatte i Gaza igjen blir rammet av Israels bombardement

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier til NTB at det er «fortvilende» at FN-ansatte i Gaza igjen blir rammet av Israels bombardement.

Tidligere i dag ble det kjent at et nødhjelpslager i Rafah, en grenseby sør på Gazastripen, var blitt truffet under et israelsk angrep.

– Det er fortvilende at FN-ansatte som jobber for å hjelpe sivile i Gaza igjen blir rammet av Israels bombardement, sier Barth Eide.

Lageret tilhørte UNRWA, FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten. Ifølge dem ble minst én av deres ansatte drept i angrepet, og 22 andre ble såret.

– Israel er godt kjent med hvor UNRWA holder til i Gaza, og har en plikt til å skille mellom sivile og militære mål, understreker Barth Eide.