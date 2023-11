Barth Eide til Dagbladet: Ingen indikasjon på at norske borgere hentes ut av Gaza onsdag

Utenriksminister Espen Barth Eide sier til Dagbladet at de ikke har noen indikasjoner på at norske borgere i Gaza får slippe ut i morgen.

– Det er foreløpig ikke noe nytt rundt situasjonen til de norske borgerne i Gaza. Det er fordi området har vært stengt i flere dager. Jeg snakket med Egypts utenriksminister for noen få timer siden, han håpet sterkt at grensa ville åpne i morgen. Men de er de som allerede ble klarert for utreise i helga, som står først i køen, sier Barth Eide til avisen.

Mandag sa Barth Eide til NRK at rundt 250 nordmenn eller mennesker med tilknytning til Norge er i Gaza. Over halvparten av dem er barn.

Nær tilknytning kan bety personer som til for eksempel har oppholdstillatelse i Norge, eller barn av norske statsborgere, men som aldri har hatt norske dokumenter, skriver NTB.