Barth Eide om kutt i UNRWA-støtte: – Jeg tror vi skal få mange land til å snu

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) tror flere av landene som har kuttet støtten til FN-organisasjonen UNRWA, vil snu. Organisasjonen er tungt inne i Gaza.

14 land har varslet at de setter støtten til UNRWA på vent. Eide sier at han jobber dag og natt for å få dem til å ombestemme seg.

– Jeg tror vi får et stadig større gjennomslag for det, for her har noen handlet litt fort. Jeg tror vi skal få mange til å snu, sa Eide i Stortinget torsdag.

Onsdag advarte Verdens helseorganisasjon (WHO) om at Gazas befolkning er i ferd med å sulte i hjel, og ba innstendig om at land gjenopptar støtten til UNRWA. Organisasjonen er den største og viktigste hjelpeorganisasjonen for millioner av palestinske flyktninger i Midtøsten.

Bakgrunnen for at flere land har kuttet støtten, er at Israel har anklaget minst tolv UNRWA-ansatte for å ha medvirket i Hamas-angrepet 7. oktober.

(NTB)