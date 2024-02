Barth Eide advarer Israel på det sterkeste mot å rykke inn i Rafah: – Jeg frykter et blodbad

Onsdag kunngjorde Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han vil sende soldater inn i Rafah, grensebyen helt sør på Gazastripen.

Nær 1,5 millioner palestinere oppholder seg i byen, de fleste internt fordrevne. Rundt halvparten av menneskene i grensebyen er barn.

– Vi har instruert IDF til å operere i Rafah, det siste befestede området til Hamas, uttalte Netanyahu onsdag.

Fredag kunngjorde Netanyahu at han har bedt israelsk militære om å forberede en evakuering av palestinere fra byen.

Nå advarer utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) på det sterkeste å rykke inn i den palestinske grensebyen.

– Jeg frykter et blodbad dersom israelske styrker nå rykker inn i Rafah. Over 1 million mennesker har allerede vært gjennom et helvete på jord og har søkt tilflukt i en by som vanligvis huser 200.000, sier Barth Eide i en uttalelse til NTB.

Han sier menneskene i Rafah ikke lenger har noen steder å flykte til og viser til at folkeretten er klar på at sivile må beskyttes.

– Jeg vil på det sterkeste advare Israel om de tragiske konsekvensene for sivilbefolkningen dersom de gjør dette. En bakkeoperasjon vil gjøre en allerede katastrofal situasjon enda verre, og enda vanskeligere å få inn livsviktig humanitær hjelp, sier Barth Eide.