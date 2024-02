Barneombudet om mobilfri: – Viktig at vi ikke går helt over fra en grøft til en annen

Barneombud Inga Bejer Engh vil ikke utelukkende støtte anbefalingen om at mobilen må ut av klasserommet.

Det var Utdanningsdirektoratet som anbefalte dette i en rapport omtalt av NRK onsdag.

– Det er viktig at vi ikke går helt over fra en grøft til en annen når det gjelder mobilbruk. Mobilen er en del av barn og unges hverdag, og vi må sørge for at elevene får god digital kompetanse, sier Engh til NRK.

Engh mener det er viktig for barn å lære seg å regulere mobilbruken. Hun mener også at mange skoler i dag allerede har gode rutiner for å unngå forstyrrelser av mobilbruk i klasserommet.

– Om det er et riktig tiltak når det gjelder friminuttene, er noe som vi stiller spørsmål ved, her mener jeg at det er viktig å lytte til hva elevene selv sier. Jo eldre barna er, jo mer bør de kunne være med på å påvirke dette, sier Engh.

Dersom det innføres nasjonale rutiner som tar mobilen ut av klasserommet, påpeker barneombudet at det er viktig at en slik rutine evalueres.