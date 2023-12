Barneminister Toppe ber alle kommunar sikre asylbarn mot omsorgssvikt

– Eg vil oppmode alle kommunar igjen om å repetere overfor sine tenester det ansvaret dei har for å sikre at barn som kjem til Noreg, ikkje blir utsett for omsorgssvikt, skriv barneminister Kjersti Toppe (Sp) i ein e-post til NRK.

Førre veke fortalde NRK at ingen har omsorgsansvar for asylbarn som vel å flytte til private adressar. Redd Barna meiner kommunale barnevern bør få plikt til å alltid undersøke om barna har det bra.

No har statsråden invitert Redd Barna til eit møte på nyåret for å snakke om saka. Ho er sjølv bekymra for at asylbarn som kjem med følgepersonar til Noreg kan bli utsett for kriminelle handlingar.

– Det er naturleg at ein er særleg observant på barn som bur privat hos andre vaksne, enn foreldre eller formelle, skriv Toppe.