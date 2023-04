Barn påkjørt i Sunndalsøra – fraktet til sykehus med luftambulanse

Politiet melder at et barn skal ha blitt påkjørt under kjøring på egen eiendom i Sunndalsøra.

– Barnet er fraktet til St.Olavs med luftambulanse, og ansees som alvorlig skadet, opplyser politiet i Møre og Romsdal.

Barnet skal være under skolealder, og kommunens kriseteam bistår med arbeidet på stedet.

Politiet beskriver hendelsen som et uhell, og melder på twitter at ulykken skjedde i lav hastighet.

Føreren av bilen har fått beslaglagt førerkortet, og politiet har opprettet sak.