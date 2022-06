Barn døde etter påkjørsel

Litt før fire fikk politiet inn en melding om at en person var påkjørt i Øygarden kommune i Vestland.

Nå bekrefter politiet til NRK at det var et barn som ble påkjørt, og at barnet mistet livet.

Barnet ble påkjørt av en personbil. Føreren av bilen skal være uskadd.

Alle pårørende er varslet og kommunen har satt krisestab.

– Hendelsesforløpet er ikke avklart og det pågår nå en åstedsundersøkelse på stedet, skriver politiet i en pressemelding.