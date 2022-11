Barn døde etter drapet på gravid kvinne

Barnet til den gravide drepte kvinnen i Holbæk i Danmark, er død. Kvinnen var gravid i syvende måned da hun ble drept.

Det ufødte barnet ble reddet ut og deretter innlagt på sykehus, men tirsdag klokken 14.44 døde barnet.

– Livet hans sto ikke til å redde, skriver Midt- og Vestsjællands politi i en pressemelding, som blir sitert av flere danske medier.

Det var torsdag kveld forrige uke at den 37 år gamle kvinnen ble drept utenfor et omsorgssenter i Holbæk etter at hun var ferdig på jobb.

Politiet mener en 33 år gammel kvinne oppfordret en mann på 24 år til å drepe den gravide kvinnen. Både kvinnen og mannen er pågrepet og siktet for drap.

Både den drepte og de to siktede er afghanske statsborgere med bosted i Danmark, og politiet har sagt at alle tre er i slekt med hverandre. Politiet har foreløpig ikke kunnet avdekke motivet for drapet.

(NRK/NTB)