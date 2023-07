Barn død etter bilkollisjon i London

Ifølge britisk politi skal ett barn være død etter at en bil kjørte inn i en barneskole i London. Det melder Reuters.

Ifølge The Telegraph skal en kvinne i 40-årene være pågrepet. Hun er siktet for uaktsom kjøring med døden til følge.

– Vi er på stedet og fortsetter etterforskningen rundt omstendighetene av hendelsen, sier London-politiet i en uttalelse.

Tidligere torsdag ble det meldt at sju barn og to voksne mottok behandling for skader som følge av kollisjonen.

– Vi anser ikke denne hendelsen for å være terrorrelatert. En etterforskning er i gang for å finne ut av omstendighetene rundt det som har skjedd, sier politiet.

Hendelsen skjedde i Wimbledon, sørvest i den britiske hovedstaden, omtrent 1,6 kilometer unna der den prestisjetunge tennisturneringen med samme navn for tiden avholdes.

– Flere personer får behandling på stedet, skrev London-politiet på Twitter.