Barn delte overgrepsmateriale

Barn ned i tolvårsalderen har delt overgrepsmateriale i Rogaland, og politiet ber skolen og foreldre om å komme på banen.

– Når barn helt ned i tolvårsalderen deler overgrepsmateriale, tror jeg ikke at dette nødvendigvis er seksuelt motivert. Vi frykter at slikt materiale blir spredt av barn for underholdning. Også svært grovt materiale som viser voldtekter av spedbarn, deles av mindreårige. Dette bekymrer oss, sier politifaglig etterforskningsleder Oddgeir Høyekvam i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.