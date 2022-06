Barn (2) omkom i traktorulykke i Melhus

Politiet mottok melding om en alvorlig traktorulykke på en gård i Melhus kommune torsdag.

– Et to år gammelt barn kom til skade under ulykken og ble fraktet til St. Olavs Hospital med luftambulanse. Barnet døde som følge av skadene, på kvelden 23.06.2022, skriver politiet i en pressemelding.

Det er familiær relasjon mellom mannen som er siktet og den omkomne.

– At mannen har formell status som siktet er standard rutine i en slik sak. Jeg vil gjenta at dette er en dypt tragisk ulykke og vårt hovedfokus er ivaretakelse av involverte og pårørende, sier politiadvokat Gørill Gyllan.

Politiet etterforsker saken, og gjennomfører nødvendige undersøkelser og avhør. Kriseteamet i Melhus kommune følger opp og ivaretar de pårørende, opplyser politiet videre.