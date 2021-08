Barmen har fått sparken i Brann

Kristoffer Barmens advokat, Erik Monsen, bekrefter overfor TV 2 at Brann-spilleren har fått sparken av klubben.

Barmen var blant de tolv Brann-spillerne som deltok på skandale-nachspielet på Brann stadion forrige uke. Monsen skriver at de er svært overrasket over Branns beslutning.

– Det er fremsatt påstander Kristoffer Barmen ikke kjenner seg igjen i og Barmen føler seg åpenbart urettferdig behandlet, noe som forsterkes ved at han nærmest er plukket ut til å bære ansvaret alene for det aktuelle nachspiel. Kristoffer Barmen mener det foreligger en urimelig forskjellsbehandling og er åpenbart ikke enig i klubbens beslutning. Som rådgivere for Barmen reagerer man videre på måten denne prosessen er håndtert på fra arbeidsgivers side, hvor vi opplever at Kristoffer Barmen er satt under et stort press. Det vil bli fremsatt krav om forhandlinger, i tråd med arbeidsmiljølovens prosessregler, men nå trenger Barmen noe tid til å fordøye dette, står det i pressemeldingen fra Barmens advokat.