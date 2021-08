Bare en spiller som er mistenkt

To Brann-spillere er ikke på trening lørdag. De er ikke aktuelle for kamp søndag. Det gjelder Kristoffer Barmen og Mikkel Andersen. – De er ikke under etterforskning, sier Brann-sjef Vibeke Johannesen.

Hun sier at klubben og de to spillerne er enige om at de ikke skal være på trening og kamp nå.

- Dette er den vanskeligste situasjonen vi noen gang har vært i, sier hun. Politiet har åpnet etterforskning om et lovbrudd på Brann stadion natt til tirsdag.

Johannesen sier det nå svirrer mange rykter. Hun har selv blitt avhørt av politiet, og har status som vitne.