BankID endeleg på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er også nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det.

– BankID er ein sentral og synleg teneste i den moderne kvardagen. Tenesta er mykje brukt av innbyggjarane, og derfor er det viktig og gledeleg at vi får ho på nynorsk, seier Margrete Kvarenes, avdelingsdirektør i Språkrådet, i ei pressemelding.

Også Digitaliseringsdirektoratet, som er ansvarleg for dei digitale fellesløysingane i det offentlege, synest endringa er viktig.

Avdelingsleiar for fellesløysingar og ansvarleg for ID-porten i direktoratet, Nina Olsen Munthe, peikar på at BankID no oppfyller intensjonen i Språklova om at bokmål og nynorsk skal vere likeverdige skriftspråk.

– Det er viktig at brukarane no kan velje det skriftspråket dei ønskjer i ei så viktig teneste som BankID, seier Olsen Munthe i pressemeldinga.