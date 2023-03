Baneheia-avgjørelse på fredag

Fredag formiddag kommer avgjørelsen om riksadvokaten vil gjenoppta saken mot Jan Helge Andersen for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, får NRK opplyst.

Om saken gjenåpnes blir det en sak for Gjenopptakelseskommisjonen. Andersen kan dermed risikere tiltale for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, som Viggo Kristiansen er blitt frikjent for.

Riksadvokaten offentliggjør avgjørelsen førstkommende fredag klokken 10.

Jan Helge Andersens forsvarer Svein Holden bekrefter overfor NRK at avgjørelsen blir kjent fredag.

– Vi avventer beslutningen og har ikke noen ytterligere kommentarer nå, sier han.

NRK har vært i kontakt med Viggo Kristiansens forsvarere Bjørn Andre Gulstad og Brynjar Meling. De sier til NRK av de avventer avgjørelsen.

Det var Nettavisen som meldte dette først.