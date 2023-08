Bane Nor: Rørosbanen stengt

Rørosbanen er stengt på grunn av store nedbørsmengder mellom Røros og Støren.

En ny oppdatering vil bli gitt tirsdag klokken 10, skriver Bane Nor i en trafikkmelding.

Toglinjer som påvirkes er Hamar, Røros, Trondheim S, og Rørosbanen R60, skriver Bane Nor.

Politiet skriver også at det har gått flere mindre jordras på riksvei 30, samt på E6 like nord for Sokndalstunellen.

Der er nå E6 stengt, og det er skiltet omkjøring via gamle E6 som går gjennom Soknedal sentrum.