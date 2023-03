Bane Nor: Bergensbanen kan opne laurdag kveld

Oppryddingsarbeidet etter raset på Bergensbanen har vore utfordrande, men no trur Bane Nor at dei kan klare å opne banen igjen laurdag kveld.

– Det har gått nye ras i området i løpet av natta, noko som har skapt utfordringar for oppryddingsarbeidet, seier pressekontakt Gunnar Børseth til Bergens Tidende.