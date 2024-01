Bane Nor: All togtrafikk innstilt til klokka 7

Ingen tog kjører i Norge natt til søndag.

Grunnen er at Bane Nor utfører vedlikehold av systemer. Det dreier seg om systemer for kommunikasjons mellom togene og togledersentralene i hele landet.

Dette er planlagt vedlikehold, og er gjort i samarbeid med togselskapene, opplyser Bane Nor til NRK.

All togtrafikk innstilles i tidsrommet kl. 02:00 til kl. 07:00, opplyser Bane Nor på sine nettsider.