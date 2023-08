Bane Nor jobber for å finne løsning for godstrafikken

Dovrebanen er stengt etter at jernbanebrua over Lågen ved Ringebu kollapset mandag. Det får konsekvenser ikke bare for persontrafikken mellom Oslo og Trondheim, men også for godstrafikken gjennom Gudbrandsdalen.

Bane Nor jobber for fullt med å finne en løsning for frakt av gods, forteller pressevakt Olav Nordli til NTB.

– Det er ingen alternativer til å få fram tog gjennom Gudbrandsdalen. Det er buss for tog for persontrafikk, og så legges det en kabal for å få godstrafikken fram.

Ifølge Nordli kan noe gods fraktes på Rørosbanen, men der er det trangt om plassen.