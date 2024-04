Bamsegutt-evaluering presenteres på Skup

Det viktgste fra NRKs evaluering av serien «Ingen elsker Bamsegutt» vil bli presentert på journalistkonferansen Skup i helgen.

Kringkastingssjefen skal legge fram hovedfunnene på lørdag ettermiddag.

– At det skjer feil, kan vi aldri garantere oss mot. Denne gangen medførte det en stor belastning for flere mennesker og for omdømmet vårt. Målet nå er å sikre mest mulig læring for flest mulig mennesker. NRK er et redaktørstyrt mediehus. Det gir oss både makt og ansvar. Hver dag setter vi søkelys på avgjørelser og beslutninger som tas av andre. Vi må selv tåle at det kritiske søkelyset rettes mot oss. Ved å bruke fagkonferansen Skup som arena, håper vi også at andre mediehus kan dra nytte av våre erfaringer, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.